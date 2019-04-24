Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка Італії

Лаціо на виїзді мінімально здолав Мілан та зіграє у фіналі Кубка Італії 2018/19.

Кубок Італії 2018/19. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Мілан – Лаціо – 0:1 (перший матч – 0:0)

Гол: Корреа, 58

Мілан та Лаціо на Сан-Сіро визначали першого фіналіста Кубка Італії. Після нульової нічиєї у Римі господарів влаштовувала лише перемога, тоді як Лаціо достатньо було і результативної нічиєї.

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Вже в дебюті матчу травму отримав хавбек гостей та збірної Сербії Сергєй Мілінковіч-Савіч. Півзахисник змушений був залишити поле, причому робив це у сльозах. Нагадаємо, вже 7 червня збірна України прийме Сербію на Арені-Львів. Судячи з емоцій Мілінковіча-Савіча, його травма доволі серйозна.

В середині тайму команди обмінялись моментами – Рейна та Стракоша по черзі рятували свої ворота. Втім, перша половина гри завершилась без голів, а наприкінці першої 45-хвилинки вимушену заміну провів і Дженнаро Гаттузо. Калабрія отримав пошкодження та не зміг продовжити гру.

А от у другому таймі Лаціо додав у активності. Двічі Рейна рятував Мілан, проте з третього разу гості відкрили рахунок. Швидка контратака "орлів" завершилась виходом Корреа віч-на-віч з Рейною – форвард технічно переграв голкіпера та вивів свою комаду вперед. Цей гол змушував "россонері" забивати двічі у відповідь.

Мілан відповів моментом Пйонтека, який після подачі зі штрафного не влучив у ворота. Ще в одному епізоді арбітр міг призначити пенальті у ворота Лаціо за фол проти Чалханоглу, але вирішив не фіксувати порушення правил. Кутроне навіть забив, але зробив це з офсайду. 0:1 – перемога Лаціо, який вийшов у фінал у ювілейний 10-й раз.

Суперником Лаціо у фіналі Кубка Італії стане переможець пари Аталанта – Фіорентина. Матч-відповідь відбудеться завтра, 25 квітня, а перший поєдинок завершився з рахунком 3:3. Фінал пройде 15 травня на римському Стадіо Олімпіко.