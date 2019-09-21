Мілан – Інтер: вболівальники підготували фантастичні перформанси для Дербі делла Мадонніна

Італія — 21 вер 168
-
Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернув собі першу сходинку
-
Ман Сіті – Уотфорд: Зінченко виграє від кастингу в матчі АПЛ, 8 голів після Шахтаря і космічна гра суперника УкраїниАнглія — 21 вер 9266
-
Гасперіні оцінив шанси Маліновського зіграти проти ФіорентиниІталія — 21 вер 999
-
Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-геройУкраїна — 21 вер 2489
-
Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоніУкраїна — 21 вер 2388