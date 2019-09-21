Мілан – Інтер: вболівальники підготували фантастичні перформанси для Дербі делла Мадонніна

Мілан зустрічається зі своїми кузенами з Інтера в рамках 4-го туру чемпіонату Італії.

У 224-му Дербі делла Мадонніна вболівальники Мілану та Інтера оприлюднили фантастичні хореографії перед стартовим свистком.

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Під час звітного поєдинку на Сан-Сіро вперше використали систему світлового шоу. Для цього спеціально протягом 39 днів установлювали 365 проекторів.

Вболівальники Інтера на Курва Норд розгорнули полотно зі словами: "Нас ніхто не зупинить".

Міланська Курва Суд на своєму полотні зобразила святого Амбросіо, який вбиває синю змію, що символізує "нерадзуррі".