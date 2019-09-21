Милан – Интер: болельщики подготовили фантастические перформансы для Дерби делла Мадоннина

Милан встречается со своими кузенами из Интера в рамках 4-го тура чемпионата Италии.

В 224-м Дерби делла Мадоннина болельщики Милана и Интера обнародовали фантастические хореографии перед стартовым свистком.

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Во время отчетного поединка на Сан-Сиро впервые использовали систему светового шоу. Для этого специально в течение 39 дней устанавливали 365 проекторов.

Болельщики Интера на Курва Норд развернули полотно со словами: "Нас никто не остановит".

Миланская Курва Суд на своем полотне изобразила святого Амбросио, который убивает синюю змею, символизирующую "нерадзурри".