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Милан – Интер: болельщики подготовили фантастические перформансы для Дерби делла Мадоннина

21 сентября 23:07 27 Читати українською
Милан – Интер: болельщики подготовили фантастические перформансы для Дерби делла Мадоннина
Милан – Интер: болельщики подготовили фантастические перформансы для Дерби делла Мадоннина

Милан встречается со своими кузенами из Интера в рамках 4-го тура чемпионата Италии.

 
Марсело Брозович 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозович
78’ Ромелу Лукаку

В 224-м Дерби делла Мадоннина болельщики Милана и Интера обнародовали фантастические хореографии перед стартовым свистком.

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Во время отчетного поединка на Сан-Сиро впервые использовали систему светового шоу. Для этого специально в течение 39 дней устанавливали 365 проекторов.

Болельщики Интера на Курва Норд развернули полотно со словами: "Нас никто не остановит".

Миланская Курва Суд на своем полотне изобразила святого Амбросио, который убивает синюю змею, символизирующую "нерадзурри".

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Интер Интер Милан Милан Италия Милан - Интер футбольные фанаты
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