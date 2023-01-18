Мілан та Інтер розіграють Суперкубок Італії-2022. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Мілан – Інтер стартує в Ер-Ріяді о 21:00 за київським часом. Це друге дербі делла Мадонніна у сезоні 2022/23. У вересні "россонері" обіграли команду Сімоне Індзагі з рахунком 3:2. В поточному чемпіонаті Італії команди є сусідами – Мілан іде другим і випереджає Інтер на 1 пункт.

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У випадку перемоги Інтера "нерадзуррі" зрівняються з Міланом за кількістю виграних Суперкубків Італії. Наразі у "россонері" їх 7 – на 1 більше, ніж у сусідів.

Пряма трансляція матчу Мілан – Інтер доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч за Суперкубок Італії-2022

Мілан: Тетерушану – Калабрія, К'яер, Томорі, Ернандес – Тоналі, Беннасер – Мессіас, Браїм Діас, Леау – Жиру.

Інтер: Онана – Ачербі, Бастоні, Шкріняр – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро, Джеко.