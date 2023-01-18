Акціонери Ювентуса провели в Турині засідання, на якому призначили нову раду директорів, повідомляє офіційний сайт "Старої синьйори".

Аллегрі не буде звільнений з Ювентуса за однієї умови

Так, президентом Ювентуса став Джанлука Ферреро, Мауріціо Сканавіно – виконавчим директором. Також до ради директорів увійшли Фіорана Вітторія Негрі, Дієго Пістоне та Лаура Кап'єлло, а виконуватимуть вони свої повноваження до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року вся рада директорів Ювентуса пішла у відставку через звинувачення прокуратури у поданні неправдивої звітності. Серед тих, хто покинув свої посади, опинилися Андреа Аньєллі та Павел Недвед – президент і віце-президент Ювентуса відповідно. Аньєллі перебував на посаді президента клубу 13 років.

Наполі принизив Ювентус 5-ма голами – фантастичні Осімхен та Хвіча наближають до Скудетто