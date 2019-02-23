Мілан – Емполі – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Мілан вдома розбив Емполі в 25 турі Серії А . Дивіться відео голів матчу Мілан – Емполі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Мілан – Емполі – 3:0

Голи: Пйонтек, 49, Кессьє, 51, Кастільєхо, 67

Перший тайм команди завершили без голів. Однак після перерви підопічні Дженнаро Гаттузо тричі вразили ворота суперника.

Мілан розгромив Емполі, Пйонтек вчергове забив

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 45 очок та розташувався в зоні Ліги чемпіонів, Емполі з 21 пунктом залишився поруч із зоною вильоту.