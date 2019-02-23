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Милан – Эмполи – 3:0 – видео голов и обзор матча

00:11 16 Читати українською
Милан – Эмполи – 3:0 – видео голов и обзор матча
Милан – Эмполи – 3:0 – видео голов и обзор матча

Милан дома разбил Эмполи в 25 туре Серии А. Смотрите видео голов матча Милан – Эмполи на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Милан – Эмполи – 3:0

Голы: Пйонтек, 49, Кессье, 51, Кастильехо, 67

Первый тайм команды завершили без голов. Однако после перерыва подопечные Дженнаро Гаттузо трижды поразили ворота соперника.

Милан разгромил Эмполи, Пйонтек в очередной раз забил

Благодаря этой победе Милан набрал 45 очков и расположился в зоне Лиги чемпионов, Эмполи с 21 пунктом остался рядом с зоной вылета.

Италия25 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Эмполи: Пятница 22 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Эмполи
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