Мілан розгромив Емполі, Пйонтек вчергове забив

В матчі 25 туру Серії А Мілан вдома розбив Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Мілан – Емполі – 3:0

Голи: Пйонтек, 49, Кессьє, 51, Кастільєхо, 67

Мілан міг вийти вперед в рахунку вже на 10 хвилині, але гол Пакети скасували через офсайд. А от в другому таймі Пйонтек черговим голом за Мілан відкрив рахунок в матчі, а вже через 2 хвилини Кессьє подвоїв перевагу "червоно-чорних". Кастільєхо з передачі Конті поставив крапку в матчі, не залишивши шансів Емполі на порятунок.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 45 очок та розташувався в зоні Ліги чемпіонів, Емполі з 21 пунктом залишився поруч із зоною вильоту.