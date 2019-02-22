toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан розгромив Емполі, Пйонтек вчергове забив

23:25 31 Читать на русском
Мілан розгромив Емполі, Пйонтек вчергове забив
Пйонтек відзначився черговим голом / соцмережі

В матчі 25 туру Серії А Мілан вдома розбив Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Мілан – Емполі – 3:0

Голи: Пйонтек, 49, Кессьє, 51, Кастільєхо, 67

Мілан міг вийти вперед в рахунку вже на 10 хвилині, але гол Пакети скасували через офсайд. А от в другому таймі Пйонтек черговим голом за Мілан відкрив рахунок в матчі, а вже через 2 хвилини Кессьє подвоїв перевагу "червоно-чорних". Кастільєхо з передачі Конті поставив крапку в матчі, не залишивши шансів Емполі на порятунок.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 45 очок та розташувався в зоні Ліги чемпіонів, Емполі з 21 пунктом залишився поруч із зоною вильоту.

Італія25 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Емполі: П'ятниця 22 лютого 2019

Мілан
Матч завершено
3 : 0
Емполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Мілан - Емполі Мілан Мілан Емполі Емполі Італія Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
29
хв
Маріуполь
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук