"Думаю, тут може буде цілий перелік факторів. Треба згадати, що у нього був коронавірус. Будь-які дрібниці можуть вибивати людину з того стану, у якому він перебуває. Також змінився тренер. Шон Дайч бачить інші варіанти і поки що це непросто.

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Наскільки добре справлявся змінник Миколенка Годфрі? Не сказав би, що цей футболіст робить щось феноменальне, але робить те, що до цього робив українець. Не думаю, що були високі очікування від Годфрі, але він більш інтегрований у британський футбол. Це незважаючи на те, що Віталію майже одразу вдалося інтегруватися.

Миколенку буде не просто повернути статус основного. Йому потрібно стати більш рішучим. Те, що я бачив – він виходить і намагається обережно зіграти, десь сам боїться зрілих помилок, а вони є в оперативних діях.

Зрештою, можна констатувати, що Миколенко відбувся в європейському футболі. Його знають, його побачили. Він починав досить непогано. Він вже відомий в Англії – і це дуже важлива річ. На момент завершення сезону він півтора роки буде в АПЛ. Це тривалий термін. Щодо клубів, то він може залишитися і в Чемпіоншипі, бо Евертон – та команда, яка надовго не вилетить. Рівень амбіцій і можливостей надто сильний для того, щоб команда грала там тривалий час", – сказав Моралес у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Миколенко у поточному сезоні провів за "ірисок" 28 поєдинків у всіх турнірах. Захисник, який раніше майже у всіх матчах грав від дзвінка до дзвінка, в останніх двох зустрічах проів на полі сумарно 7 хвилин. Вже сьогодні, 3 квітня, українець має шанс вийти проти Тоттенхема в рамках 29-го туру АПЛ. Початок зустрічі о 22:00.

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