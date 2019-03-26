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Миколенко: Люксембург показав, що він далеко не аутсайдер нашої групи у відборі на Євро-2020

19:45 404 Читать на русском
Миколенко: Люксембург показав, що він далеко не аутсайдер нашої групи у відборі на Євро-2020
Віталій Миколенко / О. Попов

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Не вистояли, а вижили! Головне, що ми виграли. Три очки в скарбничку. Нас налаштовували так, щоб ми грали, що з фаворитом групи, що з аутсайдером номінальним. Але команда Люксембургу показала, що вони далеко не аутсайдери цієї групи.

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Вони не старалися вибити м'яч вперед, а намагалися контролювати його навіть за рахунку 1:0 і 1:1, коли можна було просто закриватися", – цитує Миколенка FootBoom.

Зауважимо, що збірна України розпочала відбір на Євро-2020 нічиєю проти Португалії (0:0) та перемогою над Люксембургом (2:1). Наразі "жовто-сині" очолюють турнірну таблицю групи В.

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Теги
Євро-2020 Збірна України Україна Україна Віталій Миколенко Віталій Миколенко Люксембург - Україна
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