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Миколенко: Люксембург показал, что он далеко не аутсайдер нашей группы в отборе на Евро-2020

19:46 12 Читати українською
Миколенко: Люксембург показал, что он далеко не аутсайдер нашей группы в отборе на Евро-2020
Виталий Миколенко / А. Попов

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Не выстояли, а выжили! Главное, что мы выиграли. Три очка в копилку. Нас настраивали так, чтобы мы играли, что с фаворитом группы, что с аутсайдером номинальным. Но команда Люксембурга показала, что они далеко не аутсайдеры этой группы.

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Они не старались выбить мяч вперед, а пытались контролировать его даже при счете 1:0 и 1:1, когда можно было просто закрываться", – цитирует Миколенко FootBoom.

Заметим, что сборная Украины начала отбор на Евро-2020 ничьей против Португалии (0:0) и победой над Люксембургом (2:1). В данный момент "желто-синие" возглавляют турнирную таблицу группы В.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Люксембург - Украина
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