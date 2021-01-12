"Відсвяткував Новий рік, як і всі, напевно, у колі друзів. Що Дід Мороз приніс під ялинку? Постільну білизну з квіточками (сміється). Сам я багато чого дарував.

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У відпустку спочатку поїхав на риболовлю до друга Дані Сухоручка. Потім їздили компанією в гори до Львівської області на два дні. Риби наловив небагато (сміється)", – зізнався Миколенко у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" вже вийшли з відпустки і вчора провели перше тренування у 2021 році.

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