Защитник Динамо Виталий Миколенко не слишком привередлив к подаркам.

"Отпраздновал Новый год, как и все, наверное, в кругу друзей. Что Дед Мороз принес под елку? Постельное белье с цветочками (смеется). Сам я многое дарил.

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В отпуск сначала поехал на рыбалку к другу Дане Сухоручко. Потом ездили компанией в горы во Львовскую область на два дня. Рыбы наловил немного (смеется)", – признался Миколенко в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, "бело-синие" уже вышли из отпуска и вчера провели первую тренировку в 2021 году.

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