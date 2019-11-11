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Миколенко зазнав травми у матчі Шахтар – Динамо

07:30 2043 Читать на русском
Миколенко зазнав травми у матчі Шахтар – Динамо
Миколенко проти Тете / Фото ФК Шахтар

Захисник Динамо Віталій Миколенко не зміг дограти матч 14 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Лівий латераль киян на 60-й хвилині поступився місцем не полі Віталію Буяльському, який лише нещодавно залікував власну травму.

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На післяматчевій прес-конференції Олексій Михайличенко підтвердив, що замінив Миколенка саме через травму, а не можливе вилучення. Наразі невідомі важкість пошкодження оборонця і терміни його реабілітації.

Нагадаємо, що раніше Миколенко отримав виклик до збірної України, яка проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) і матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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Збірна України Динамо Динамо Шахтар - Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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