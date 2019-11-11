Миколенко получил травму в матче Шахтер – Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко не смог доиграть матч 14 тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:1).

Левый латераль киевлян на 60-й минуте уступил место не поле Виталию Буяльскому, который только недавно залечил свою травму.

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На послематчевой пресс-конференции Алексей Михайличенко подтвердил, что заменил Миколенко именно из-за травмы, а не из-за возможного удаления. Пока неизвестны тяжесть повреждения защитника и сроки его реабилитации.

Напомним, что ранее Миколенко получил вызов в сборную Украины, которая проведет спарринг против Эстонии (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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