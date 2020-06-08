Миколенко: За кожен свій гол у ворота Олександрії прошу вибачення у Паньківа

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу своєї команди над Олександрією (5:1) у матчі 25-го туру чемпіонату України.

"Виходить, Олександрія – моя улюблена команда. Коли я забив їм перший м'яч у жовтні минулого року під час домашнього матчу у першому колі, воротар Юра Паньків сказав: "Ти мені ще ніколи не забивав". Після цього за кожен свій гол я прошу вибачення у нього. Цього разу теж вибачився.

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На матчах працює система VAR, і, якщо момент суперечливий або неоднозначний, арбітр до неї звертається. Так було у моменті з пенальті в наші ворота. Словом, йому у будь-якому випадку підказують, якщо є сумніви. Сам повтор я ще не дивився, але, якщо арбітр поставив ці пенальті, значить, був упевнений, що так потрібно.

Не хочу обговорювати суддівство: якщо він давав попередження, значить, у нього були на те причини. Добре, що вилучили гравця Олександрії – вважаю, це було заслужено. Перед нами стоїть завдання посісти другу сходинку, тому зараз кожна гра – як фінал. Так що потрібно наздоганяти і обганяти і Зорю, і інших конкурентів", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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