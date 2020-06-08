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Миколенко: За кожен свій гол у ворота Олександрії прошу вибачення у Паньківа

00:15 116 Читать на русском
Миколенко: За кожен свій гол у ворота Олександрії прошу вибачення у Паньківа
Віталій Миколенко (в центрі) / ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу своєї команди над Олександрією (5:1) у матчі 25-го туру чемпіонату України.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Виходить, Олександрія – моя улюблена команда. Коли я забив їм перший м'яч у жовтні минулого року під час домашнього матчу у першому колі, воротар Юра Паньків сказав: "Ти мені ще ніколи не забивав". Після цього за кожен свій гол я прошу вибачення у нього. Цього разу теж вибачився.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

На матчах працює система VAR, і, якщо момент суперечливий або неоднозначний, арбітр до неї звертається. Так було у моменті з пенальті в наші ворота. Словом, йому у будь-якому випадку підказують, якщо є сумніви. Сам повтор я ще не дивився, але, якщо арбітр поставив ці пенальті, значить, був упевнений, що так потрібно.

Не хочу обговорювати суддівство: якщо він давав попередження, значить, у нього були на те причини. Добре, що вилучили гравця Олександрії – вважаю, це було заслужено. Перед нами стоїть завдання посісти другу сходинку, тому зараз кожна гра – як фінал. Так що потрібно наздоганяти і обганяти і Зорю, і інших конкурентів", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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Динамо Динамо Динамо - Олександрія Юрій Паньків Юрій Паньків Зоря Зоря Олександрія Олександрія УПЛ Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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