"Щодо Миколенка. Інформація, що ним цікавився Манчестер Юнайтед, відповідає дійсності. Ним цікавився не тільки МЮ, він у полі зору кількох європейських клубів. Іменитих клубів.

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Не будемо зараз про це говорити. Думаю, завершиться зимова частина, і я тоді все озвучу, як усе відбувалося. Я думаю, що Миколенко знайде себе в одному з європейських клубів. Якщо не цієї зими, то влітку точно", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

У минулому сезоні УПЛ 21-річний Миколенко провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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