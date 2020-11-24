"Миколенко влітку вже буде в європейському клубі", – Циганик підтвердив інтерес Манчестер Юнайтед до гравця Динамо
Журналіст Ігор Циганик поділився думками щодо майбутнього захисника Динамо Віталія Миколенка.
"Щодо Миколенка. Інформація, що ним цікавився Манчестер Юнайтед, відповідає дійсності. Ним цікавився не тільки МЮ, він у полі зору кількох європейських клубів. Іменитих клубів.
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Не будемо зараз про це говорити. Думаю, завершиться зимова частина, і я тоді все озвучу, як усе відбувалося. Я думаю, що Миколенко знайде себе в одному з європейських клубів. Якщо не цієї зими, то влітку точно", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.
У минулому сезоні УПЛ 21-річний Миколенко провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.
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