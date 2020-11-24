"Относительно Миколенко. Информация, что им интересовался Манчестер Юнайтед, соответствует действительности. Им интересовался не только МЮ, он в поле зрения нескольких европейских клубов. Именитых клубов.

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Не будем сейчас об этом говорить. Думаю, завершится зимняя часть, и я тогда все озвучу, как все происходило. Я думаю, что Миколенко найдет себя в одном из европейских клубов. Если не этой зимой, то летом точно", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

В прошлом сезоне УПЛ 21-летний Миколенко провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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