"Розчарований, що Мессі не приїде. У Барселоні я не грав, але хотів би зіграти проти такого футболіста.

Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Фізичні кондиції? В нас була роздруківка з останнього матчу – одна з найкращих ігор щодо спринтів, бігової роботи. Я пропустив 18 днів через коронавірус і тепер відновився. Почуваюся добре. Не можу сказати, що багато втратив", – сказав Миколенко на прес-конференції.

Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал.

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