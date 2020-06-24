Миколенко: Вербіч сам підійшов до арбітра і сказав, що пенальті не було, а суддя його просто відігнав

Захисник Динамо поділився емоціями від арбітражу в поєдинку проти Колоса в рамках 27 туру УПЛ (2:1).

Нагадаємо, Сергій Бойко, який обслуговував матч Динамо – Колос, призначив одразу 4 пенальті (по 2 у ворота кожної з команд). Також рефері показав червону картку захиснику гостей Кирилу Петрову.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Особисто у мене осад від нашої гри залишився. Але головне, що ми перемогли і заробили три очки, які для нас зараз дуже важливі. Не люблю обговорювати суддівство, але, те, що робив арбітр із VAR... У нашу сторону поставив пенальті, тому що я, нібито, порушив правила, але там фолу і близько не було! Мене цей пенальті трохи психологічно надламав. Після нього було складно нормально продовжувати гру. Якщо в чемпіонаті України впроваджують VAR, потрібно нормально моменти розглядати, а то скоро будемо грати за баскетбольними правилами, згідно з якими, будь-який дотик – це фол.

І в їхню сторону рішення з одинадцятиметровим ударом було, м'яко сказати, дивним. Вербіч сам підійшов до арбітра і сказав, що там пенальті не було, що проти нього правила не порушували, і VAR можна не дивитися, а суддя його просто відігнав. Для мене це незрозуміло.

Постійні зупинки для перегляду VAR мене засмучували, адже було неможливо нормально грати. Ми п'ять хвилин грали, потім шість хвилин дивилися VAR. По п'ять-шість хвилин просто стояти і чекати, поки він подивиться повтор і прийме рішення, будь-якого футболіста, як мінімум, напружує", – цитує Миколенка офіційний сайт київського клубу.

Після 27 турів Прем'єр-ліги Динамо посідає 2 місце, випереджаючи Зорю на 3 очки.

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