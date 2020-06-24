Миколенко: Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что пенальти не было, а судья его просто отогнал

Защитник Динамо поделился эмоциями от арбитража в поединке против Колоса в рамках 27 тура УПЛ (2:1).

Напомним, Сергей Бойко, который обслуживал матч Динамо – Колос, назначил сразу 4 пенальти (по 2 в ворота каждой из команд). Также рефери показал красную карточку защитнику гостей Кириллу Петрову.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Лично у меня осадок от нашей игры остался. Но главное, что мы победили и заработали три очка, которые для нас сейчас очень важны. Не люблю обсуждать судейство, но, то, что делал арбитр с VAR... В нашу сторону поставил пенальти, потому что я, якобы, нарушил правила, но там фола и близко не было! Меня этот пенальти немного психологически надломил. После него было сложно нормально продолжать игру. Если в чемпионате Украины внедряют VAR, нужно нормально моменты рассматривать, а то скоро будем играть по баскетбольным правилам, согласно которым любое прикосновение – это фол.

И в их сторону решения с одиннадцатиметровым ударом было, мягко сказать, странное. Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что там пенальти не было, что против него правила не нарушали, и VAR можно не смотреть, а судья его просто отогнал. Для меня это непонятно.

Постоянные остановки для просмотра VAR меня огорчали, ведь было невозможно нормально играть. Мы пять минут играли, потом шесть минут смотрели VAR. По пять-шесть минут просто стоять и ждать, пока он посмотрит повтор и примет решение, любого футболиста, как минимум, напрягает", – цитирует Миколенко официальный сайт киевского клуба.

После 27 туров Премьер-лиги Динамо занимает 2 место, опережая Зарю на 3 очка.

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