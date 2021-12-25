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Контракт Віталія Миколенка з Евертоном передбачає для оборонця зарплату 3 млн фунтів на рік, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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Прибуток 22-річного українця зросте майже у 5 разів, зараз у київському клубі він отримує близько 600 тисяч доларів річних. Якщо Віталій зможе закріпитись в основі "ірисок", то фінансова сторона його контракту буде переглянута.

За зарплатою Миколенко буде 13-14 у списку найвисокооплачуваніших гравців Евертона. Про трансфер повинні оголосити протягом кількох наступних днів.

До слова, Віталій провів 21 матч у поточному сезоні за Динамо, у яких відзначився 3 результативними діями.

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