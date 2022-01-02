Вболівальники "ірисок" вже сьогодні на власні очі зможуть побачити новоспеченого захисника "синіх" Віталія Миколенка.

Як відомо, український оборонець Евертона Віталій Миколенко не зможе дебютувати за свій новий клуб у матчі 21-го туру проти Брайтона через бюрократичні перепони. Однак фанати ліверпульського клубу все одно матимуть змогу познайомитись з українцем.

Миколенко не зможе дебютувати за Евертон у матчі з Брайтоном – відома причина

За повідомленням прес-служби "ірисок", захисник збірної України, який лише вчора перейшов у англійський клуб, буде представлений уболівальникам перед сьогоднішнім матчем АПЛ з Брайтоном.

Нагадаємо, Миколенко підписав контракт з Евертоном до червня 2026 року.

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