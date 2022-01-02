Миколенко все-таки выйдет на поле Гудисон Парк – Эвертон презентует украинца перед матчем с Брайтоном
Болельщики "ирисок" уже сегодня собственными глазами смогут увидеть новоиспеченного защитника "синих" Виталия Миколенко.
Как известно, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет дебютировать за свой новый клуб в матче 21-го тура против Брайтона из-за бюрократических проволочек. Однако фанаты ливерпульского клуба все равно смогут познакомиться с украинцем.
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По сообщению пресс-службы "ирисок", защитник сборной Украины, только вчера перешедший в английский клуб, будет представлен болельщикам перед сегодняшним матчем АПЛ с Брайтоном.
Напомним, Миколенко подписал контракт с Эвертоном до июня 2026 года.
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