На прес-конференції перед матчем з Брайтоном наставник "ірисок" повідомив, що українець отримав пошкодження.

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"Мико (Миколенко) отримав удар, але, сподіваюся, з ним все буде добре", – висловився Шон Дайч.

Про характер та ступінь травми наставник "ірисок" не повідомив.

Нагадаємо, Віталій Миколенко регулярно потрапляє до основного складу Евертона. У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи.

Евертон зіграє проти Брайтона, який тренує Роберто Де Дзербі у суботу, 24 лютого.

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