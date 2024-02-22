Миколенко рискует пропустить матч против Де Дзерби – тренер Эвертона сообщил о травме украинца
Главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал о травме Виталия Миколенко.
На пресс-конференции перед матчем с Брайтоном наставник "ирисок" сообщил, что украинец получил повреждение.
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"Мико (Миколенко) получил удар, но, надеюсь, с ним все будет хорошо", – высказался Шон Дайч.
О характере и степени травмы наставник "ирисок" не сообщил.
Напомним, Виталий Миколенко регулярно попадает в основной состав Эвертона. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.
Эвертон сыграет против Брайтона, который тренирует Роберто Де Дзерби в субботу, 24 февраля.
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