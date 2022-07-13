Підопічні Френка Лемпарда перебувають у США, де 17 липня зіграють перший матч у міжсезоння – проти Арсенала. А вже після повернення в Англію Евертон протистоятиме Динамо у товариській зустрічі, яка відбудеться 29 числа.

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Наразі ж "іриски" проводять перші тренування на американському континенті. На сьогоднішньому занятті Віталій Миколенко, який достроково вийшов з відпустки, щоб набрати форму, забив гол у двосторонній грі.

Захисник все зробив сам – вдало зіграв на перехопленні, промчав кілька метрів і влучно пробив низом у дальній кут, зірвавши оплески партнерів і тренерів. Відео виклали у клубному Twitter "ірисок".

Нагадаємо, Миколенко приєднався до Евертона 1 січня цього року. У другій частині сезону 2021/22 українець зіграв за "ірисок" 16 матчів, забив 1 гол. Команда Френка Лемпарда врятувалася від вильоту з АПЛ, посівши 16 місце.