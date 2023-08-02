Товариські матчі.

Евертон – Монца – 2:2

Голи: Доббін, 70, Мопе, 76 – Колпані, 52, Мота Карвалью, 78

Контрольна гра між Евертоном та Монцою принесла приємну звістку для українських вболівальників: Віталій Миколенко відновився від пошкодження та зіграв 45 хвилин у спарингу. Стільки ж ігрового часу отримав і Калверт-Льюїн.

Миколенко офіційно отримав у Евертоні титулованого конкурента

Проте, перший тайм поєдинку проти Монци завершився без голів. Натомість у другій половині команди забили аж 4 рази. Монца повела в рахунку на 52 хвилині завдяки точному удару Колпані, але Доббін та Мопе на 70 та 76 хвилині вивели "ірисок" вперед. Нічийний рахунок вдалось відновити дуже швидко – Мота Карвалью на 78-й поставив крапку в зустрічі.

Нагадаємо, минулого сезону Миколенко провів за Евертон 35 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро. До слова, свій перший матч у новому сезоні Евертон проведе 12 серпня на Гудісон Парк проти Фулхема. Початок зустрічі о 17:00.

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