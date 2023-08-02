Товарищеские матчи.

Эвертон – Монца – 2:2

Голы: Доббин, 70, Мопе, 76 – Колпани, 52, Мота Карвалью, 78

Контрольная игра между Эвертоном и Монцой принесла приятную весть для украинских болельщиков: Виталий Миколенко восстановился от повреждения и сыграл 45 минут в спарринге. Столько же игрового времени получил и Калверт-Льюин.

Миколенко официально получил в Эвертоне титулованного конкурента

Однако, первый тайм поединка против Монцы завершился без голов. Зато во второй половине команды забили аж 4 раза. Монца повела в счете на 52 минуте благодаря точному удару Колпани, но Доббин и Мопе на 70 и 76 минуте вывели "ирисок" вперед. Ничейный счет удалось восстановить очень быстро – Мота Карвалью на 78-й поставил точку во встрече.

Напомним, в прошлом сезоне Миколенко провел за Эвертон 35 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро. К слову, свой первый матч в новом сезоне Эвертон проведет 12 августа на Гудисон Парк против Фулхэма. Начало встречи в 17:00.

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