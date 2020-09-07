Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах оборонця Динамо, повідомляє Manchester Evening News.

Динамо могло відпустити Миколенка у збірну України – гравець вирішив не ризикувати

За інформацією джерела, "червоні дияволи" захоплені виступами Миколенка та шукають підсилення у лінію оборони. Також команда Сульшера цікавиться Серхіо Регілоном, який вразив МЮ у фіналі Ліги Європи.

Проте видання зазначає, що підсилення захисту не є пріоритетним у це міжсезоння, тому потенційні трансфери, скоріш за все, доведеться відтермінувати до наступного літа.

Нагадаємо, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо начебто хоче отримати за свого захисника 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів у футболці "біло-синіх" 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 13 млн євро.

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