Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах защитника Динамо, сообщает Manchester Evening News.

Динамо могло отпустить Миколенко в сборную Украины – игрок решил не рисковать

По информации источника, "красные дьяволы" в восторге от выступлений Миколенко и ищут усиление в линию обороны. Также команда Сульшера интересуется Серхио Регилоном, который поразил МЮ в финале Лиги Европы.

Однако издание отмечает, что усиление защиты не является приоритетным в это межсезонье, поэтому потенциальные трансферы, скорее всего, придется отложить до следующего лета.

Напомним, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо, по слухам, хочет получить за своего защитника 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 13 млн евро.

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