"Ми намагалися виграти і виконати те, що говорив Містер. У Колоса також була своя тактика, як говорив Женя Смирний – "своєрідна". Перший тайм вони грали в п'ять захисників, другий – в чотири гравці оборони.

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Травмовані гравці? Я теж два місяці не грав і дуже радий, що зміг нарешті вийти і провести 80 хвилин на високому рівні і в хорошому темпі. Бурда поїхав на МРТ, і я сподіваюся, що там не все так страшно, як здається. А у Попова невелике ушкодження, і він перестрахувався, попросивши замінити його.

Збірна України? Звичайно, хотілося поїхати в розташування національної команди, навіть просто побути в цій атмосфері. Але вважали, що краще повноцінно відновитися в клубі і не "порватися" вчетверте", – цитує Миколенка офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні УПЛ Віталій провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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