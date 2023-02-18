Суперники борються за виживання у Прем'єр-лізі. Евертон йшов у зоні вильоту – 18 місце, 18 очок, і лише 16 забитих голів (найгірша атака чемпіонату). Лідс перебував на 17-й позиції, маючи на бал більше за "ірисок".

Це був третій поєдинок Шона Дайча на посаді головного тренера Евертона. Під його керівництвом команда переграла Арсенал і поступилася Ліверпулю. Лідс, який нещодавно звільнив Джессі Марша, поки шукає постійного тренера, і не може перемогти в чемпіонаті ще з 5 листопада. Відповідно, на Гудісоні була дуель двох кризових команд, яким вкрай потрібні очки.

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Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона, а вже на 11-й хвилині просив пенальті. Українець впав у штрафному Лідса після контакту з суперником – безрезультатно. У дебюті гри складно було віддати комусь перевагу – багато боротьби, довгих передач і обмаль моментів. Типовий матч аутсайдерів. Евертон переважав хіба у володінні м'ячем.

Був пристойний момент у Онана, який пробив у дотик з лінії штрафного. Вище, але бодай шось. І Пікфорд, і Мельє абсолютно не вступали у гру – промовистий нуль ударів у площину на дві команди за 30 хвилин гри. А от на 33-й стало гаряче. Коуді та Мопе двічі били з кількох метрів, але двічі гравці Лідса винесли м'яч із лінії воріт!

Евертон додав. Черговий стандарт біля воріт Лідса знову приніс момент. Тарковскі виграв боротьбу в Коха і змусив Мельє демонструвати дива реакції. Наприкінці тайму спалахнули пристрасті – Макнілла так заштовхали, що стюард собою накрив "сімку" Евертона. По жовтій отримали "організатори" сутички – Макнілл та Адамс. Це був чи не найцікавіший момент до перерви – 0:0 на Гудісоні в перші 45 хвилин.

У другому таймі сценарій гри не змінився. Мельє легко забрав м'яч після удару Мопе з розвороту. Миколенко надихнувся голом Зінченка у воротаАстон Вілли, і спробував повторити трюк партнера по збірній. З ударом українця впорався кіпер.

А на 64-й Евертон таки досяг свого. Забив капітан – Шеймус Коулмен. Гол вийшов комічним. Капітан відгукнувся на пас Івобі та з гострого кута несподівано пробив. Можливо, планувався простріл, але вийшло ідеально для "ірисок" – м'яч влетів у сітку, а кіпер Лідса загубив ворота, очікуючи прострілу.

У час, що залишився, господарі були ближчими до другого гола. Зокрема, Дукуре на 88-й міг вийти віч-на-віч із кіпером, але спершу забракло швидкості, а потім і техніки. У підсумку, десь випадковий гол Коулмена приніс команді Дайча надважливі три очки.

1:0 – Евертон вдруге поспіль виграв домашній матч, набрав 21 бал і вибрався із зони вильоту, опустивши туди Лідс. "Іриски" на 16-й позиції, "павичі" опустилися на 19-ту сходинку.

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