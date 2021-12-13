Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан дуже вдало провів 2021 рік.

Українець опинився на 39 сходинці світоового рейтингу воротарів від CIES.

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Бущан провів на полі 3856 хвилин і отримав оцінку 69,3. Представник Динамо випередив навіть визнаних майстрів з АПЛ – Давіда Де Хеа (МЮ) і Еміліано Мартінеса (Астон Вілла). Лідером рейтинга виявився Тібо Куртуа з Реала, а трійку замкнули Ян Облак (Атлетіко) і Мануель Нойєр (Баварія).

Нагадаємо, Бущан був основним кіпером збірної України на Євро-2020. У поточному сезоні він провів за Динамо 20 матчів та пропустив 20 голів.

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