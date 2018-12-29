Миколенко: На посвяті у збірній України хотів заспівати "Райони-квартали", але натомість співав "Червону Руту"

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко розповів про вибір пісні на посвяті у збірній України.

"Хто вирішив заспівати "Червона Рута на посвяті у збірній України? Я хотів співати "Райони-квартали". Я її напам'ять знаю. Борячук співав з Сергієм Болбатом, а я зі Шведом.

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Не міг піти один співати. Мар'ян пообіцяв, що пісня буде українською мовою. "Червона рута" виявилася хорошим варіантом для виконання. Я цю пісню знаю. Наші фани її співають на трибунах", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

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