Миколенко: Було б непогано пограти за Манчестер Сіті

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свою мету пограти в англійській Прем'єр-лізі.

"У якій команді я хотів би пограти в АПЛ? В Англії багато цікавих команд, але найбільше мене приваблює Манчестер Сіті.

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Було б непогано туди потрапити, а взагалі сам чемпіонат дуже подобається. Завжди цікаво дивитися гри АПЛ і спостерігати за командами", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

Цього сезону 19-річний Миколенко провів за Динамо 14 ігор в усіх турнірах. Захисник забив один гол та віддав результативну передачу.

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