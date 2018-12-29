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Миколенко: Було б непогано пограти за Манчестер Сіті

19:59 814 Читать на русском
Миколенко: Було б непогано пограти за Манчестер Сіті
Віталій Миколенко / Футбол 24

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свою мету пограти в англійській Прем'єр-лізі.

"У якій команді я хотів би пограти в АПЛ? В Англії багато цікавих команд, але найбільше мене приваблює Манчестер Сіті.

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Було б непогано туди потрапити, а взагалі сам чемпіонат дуже подобається. Завжди цікаво дивитися гри АПЛ і спостерігати за командами", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

Цього сезону 19-річний Миколенко провів за Динамо 14 ігор в усіх турнірах. Захисник забив один гол та віддав результативну передачу.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо Динамо
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