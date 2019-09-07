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Миколенко: Матч проти Литви забудемо вже через годину

22:06 479 Читать на русском
Миколенко: Матч проти Литви забудемо вже через годину
Віталій Миколенко / Footboom

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував розгромну перемогу над Литвою.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Емоції позитивні, але через годину забудемо про перемогу. Моя гра? Нічого не змінилося в порівнянні з грою проти Люксембургу. Виконував установку тренера.

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Велике спасибі нашим уболівальникам. Здавалося, що ми граємо вдома. Ця перемога додасть нам впевненості. Тепер потрібно вигравати наступні ігри", – поділився Миколенко у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України на виїзді розгромила Литву (3:0) завдяки голам Зінченка, Марлоса та Маліновського.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва - Україна Литва Литва Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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