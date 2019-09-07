Миколенко: Матч проти Литви забудемо вже через годину

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував розгромну перемогу над Литвою.

"Емоції позитивні, але через годину забудемо про перемогу. Моя гра? Нічого не змінилося в порівнянні з грою проти Люксембургу. Виконував установку тренера.

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Велике спасибі нашим уболівальникам. Здавалося, що ми граємо вдома. Ця перемога додасть нам впевненості. Тепер потрібно вигравати наступні ігри", – поділився Миколенко у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України на виїзді розгромила Литву (3:0) завдяки голам Зінченка, Марлоса та Маліновського.

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