Миколенко: Було приємно грати проти Карпат, адже суперник не закривався

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився враженнями від впевненої перемоги над Карпатами (4:0).

"Відчуваю лише позитивні емоції, приємно, що у чемпіонаті України ми завершили сезон перемогою. У Карпат було кілька хороших моментів забити, ми трохи недопрацювали, десь відскочив м’яч.

"Приємно забивати тричі", – Циганков прокоментував хет-трик у ворота Карпат

У них хороший підбір гравців для контратак, але у той же час вони не завжди встигали повертатися назад в оборону. Ми свої моменти забили і не дозволили їм відзначитися.

В основному, у матчах проти нас суперники удесятьох закриваються на власного штрафного майданчика. Сьогодні ж грати було приємно, і, думаю, глядачам сподобався відкритий футбол", – підсумував Миколенко прес-службі киян.

Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром