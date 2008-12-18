toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Миколенко: Було приємно грати проти Карпат, адже суперник не закривався

21:06 65 Читать на русском
Миколенко: Було приємно грати проти Карпат, адже суперник не закривався
Миколенко у матчі проти Карпат / ФК Карпати

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився враженнями від впевненої перемоги над Карпатами (4:0).

"Відчуваю лише позитивні емоції, приємно, що у чемпіонаті України ми завершили сезон перемогою. У Карпат було кілька хороших моментів забити, ми трохи недопрацювали, десь відскочив м’яч.

"Приємно забивати тричі", – Циганков прокоментував хет-трик у ворота Карпат

У них хороший підбір гравців для контратак, але у той же час вони не завжди встигали повертатися назад в оборону. Ми свої моменти забили і не дозволили їм відзначитися.

В основному, у матчах проти нас суперники удесятьох закриваються на власного штрафного майданчика. Сьогодні ж грати було приємно, і, думаю, глядачам сподобався відкритий футбол", – підсумував Миколенко прес-службі киян.

Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром

Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Карпати - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
9
хв
Рівер Плейт
21:30
Бока Хуніорс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук