"Сьогодні настав день, коли я хотів би оголосити про мій новий етап у кар'єрі. Я покидаю свою рідну команду – київське Динамо, в якій був щасливий щодня, починаючи з академії до останнього матчу у футболці улюбленого клубу.

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Мені хочеться подякувати всім тренерам, усім співробітникам клубу, президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу і всім моїм партнерам по команді. І, звичайно, дякую Мірчі Луческу за його увагу, досвід і все, що він зробив для мене. Окрема подяка кожному вболівальнику Динамо, всім, хто приходив на стадіон або підтримував мене та команду за його межами. Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі.

У мене, як гравця, є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-лізі. Для мене це виклик, нові відчуття, заряд емоцій. Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та любов", – написав Миколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, про перехід українця в Евертон ліверпульці оголосили сьогодні, 1 січня. Суму трансферу офіційно не розголошували, проте, за неофіційними даними, Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро.

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