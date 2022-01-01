"Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское Динамо, в которой был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.

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Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня. Отдельная благодарность каждому болельщику Динамо, всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.

У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге. Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, о переходе украинца в Эвертон ливерпульцы объявили сегодня, 1 января. Сумму трансфера официально не разглашали, однако, по неофициальным данным, Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро.

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