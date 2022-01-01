Новоспечений захисник "ірисок" Віталій Миколенко вже обрав ігровий номер, під яким виступатиме у складі ліверпульської команди.

Український оборонець Віталій Миколенко виступатиме в Евертоні у футболці з номером 19, інформує офіційний твіттер "синіх".

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До слова, у своїй кар'єрі екс-зірка Динамо виступав лише під двома цифрами – 42 і 16. З номером 16 на спині він провів останні чотири сезони у київському клубі та два роки у збірній України.

Нагадаємо, про перехід українця ліверпульці оголосили сьогодні, 1 січня. Суму трансферу офіційно не розголошували, проте, за неофіційними даними, Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро.

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