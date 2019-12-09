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Миколаїв звільнив головного тренера, – ЗМІ

22:14 245 Читать на русском
Миколаїв звільнив головного тренера, – ЗМІ
Юрій Чаус / ФК Миколаїв

Керівництво футбольного клубу Миколаїв провело кардинальну чистку і звільнило головних тренерів обох своїх команд.

Наставник першолігового Миколаєва Юрій Чаус відправлений у відставку, повідомляє видання Niknews. Керівництво клубу вирішило провести кардинальний абгрейд і заразом попрощалось з наставником другої команди – Миколаїв-2 – Володимиром Пономаренком.

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Доля Андрія Кононенка, який працював помічником Чауса, наразі невідома. Натомість Миколаїв-2 тимчасово очолив Микола Попелишко.

Нагадаємо, Миколаїв посідає 12 сходинку у Першій лізі і набрав 18 очок. Миколаїв-2 з 23-ма пунктами йде сьомим у групі Б Другої ліги.

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