Кучук несподівано може покинути Рух, – ЗМІ

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук може попрощатись зі своєю командою.

Білоруський наставник першолігового Руха Леонід Кучук покине львівську команду, повідомляє видання Football.ua. Про причини такого рішення на даний момент не повідомляється – за інформацією видання воно було обопільним.

Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

Леонід Кучук очолив львівську команду у лютому 2019 р. і зумів піти зі своїм клубом на зимову перерву у ранзі лідера Першої ліги.

Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги