"Чи було видно в той час, коли я працював з Миколенком, що ця людина зможе зіграти один в один з Кріштіану Роналду? Звичайно ж ні! У кожного свій шлях. Але по Миколенку було зрозуміло, що він – інтелектуальний гравець, оснащений технічно.

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Коли я працював в академії з 1999-м роком народження, Миколенко, Попов і Булеца були в нашій команді. Ми поїхали на турнір у Санкт-Петербург і там я вперше з Віталіком познайомився. Йому було років дванадцять. Коли у потязі потрібно було заповнювати якісь документи чи декларації, тренер покликав Миколенка: "Микола, йди сюди! Організуй все". І тоді Віталік всім позаповнював ці декларації, організував хлопців. Він був негласним лідером команди. Уже тоді лідерські якості проявляв.

Але його шлях з дитячого футболу до дорослого... Я проводив аналогії з Шевченком. Людина потрапила з дитячого футболу до дорослого, буквально за рік виросла, плечі розправилися, набрався сил. І як Шевченко Миколенко буквально за рік виріс до топ-гравця. У нього з'явився шанс, він за рік зміцнів і скористався ним, застовпивши за собою місце в основі", – сказав Костюк у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Динамо 12 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 гольові передачі. Також на рахунку 22-річного оборонця 21 поєдинок за збірну України.

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