Львів після приходу Олега Дулуба дещо стабілізував свою гру, здобувши першу перемогу в сезоні й покинувши зону прямого вильоту з УПЛ, але кардинально ситуація не змінилася. "Містяни" перебувають всього у двох очках від дна турнірної таблиці, а різниця між реальними та очікуваними показниками є найбільшою в УПЛ. Львів'яни недозабили вже 5 голів, а пропустили на 4,31 м'яч більше, ніж повинні були – як наслідок, вони недобрали аж 8 залікових балів. Зараз команда могла б йти на 7-му місці.

Частково такий провал пояснюється індивідуальним класом виконавців, але колективу ще й не критично щастить. Наприклад, у останньому поєдинку – проти СК Дніпро-1 – Львів пропустив вже на 2-й хвилині внаслідок випадкового влучення Довбика з гострого кута, а шалене домінування з влучаннями у стійку по перерві не принесло жодного голу. Дуже нехороша тенденція, однак рано чи пізно регресія до середнього повинна підтягнути результати "містян". Вони не такі жахливі, як здаються, хоча з Динамо їм буде дуже важко.

Кияни після вчорашньої перемоги Шахтаря втратили першу позицію в таблиці УПЛ, однак за очками у грандів рівність. Вже цей факт повинен завести динамівців на максимум. Ще однією причиною до серйозного налаштування є невдалий відрізок перед паузами на матчі збірних – "біло-сині" зазнали розгрому від Шахтаря в Суперкубку, отримали 5 голів від Баварії й не змогли перемогти "гірників" у чемпіонаті. Завжди врівноважений Мірча Луческу на цьому тлі почав вести себе агресивніше, кидаючись на опонентів та попередників, тож сьогодні Львову не позаздриш. Динамо приїхало за максимально переконливою звитягою.

У футболі киян немає передумов до частих втрат очок у прохідних матчах, однак Олександрія ледь не відібрала їх, а Інгулець таки добився нічиї. Тобто, певні шанси у "містян" будуть. Крім того, чемпіону потрібно грамотно розподілити навантаження, адже вже у середу команді їхати на Камп ноу. Це – ще один шанс для "містян". Також варто відзначити наявність у заявці всього одного чистого форварда, проблеми з фізичною формою Буяльського та втому лідерів після збірної.

Словом, якась інтрига у зустрічі на Арені Львів присутня. Втім, за більшістю статистичних показників Динамо досі залишається найкращою командою УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Махмутовіч, Ільющенков – Попов, Бєсєдін, Кулач

Дискваліфіковані: Романчук (Львів)

Поза заявкою: Бурда, Бойко, Рамірес (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо

Львів: Костик – Зозуля, Якімець, Брікнер – Бусько, Чір'як, Політило, Довгий, Грисьо – Ернест, Нич

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Гармаш, Де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львів здатний створити проблеми, адже кияни поки що перебувають не у найкращій фізичній формі. Втім, Динамо здатно компенсувати цей мінус ротацією та заведеністю футболістів, а от "містянам" зі своїми проблемами важче – вони не можуть забити навіть у 100-відсоткових моментах, а пропускають голи навіть з неочевидних ситуацій. Крім того, у них через травми випали основний центрбек і голкіпер.

В таких умовах ставити на сенсацію не дозволяє логіка. Динамо не може дозволити собі осічку, а Львів, при всіх нюансах, не виглядає командою, здатною зупинити киян. Саме тому варто ставити на впевнену перемогу "біло-синіх".

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