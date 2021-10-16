"Было ли видно в то время, когда я работал с Миколенко, что этот человек сможет сыграть один в один с Криштиану Роналду? Конечно же нет! У каждого свой путь. Но по Миколенко было понятно, что он – интеллектуальный игрок, оснащен технически.

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Когда я работал в академии с 1999-м годом рождения, Миколенко, Попов и Булеца были в нашей команде. Мы поехали на турнир в Санкт-Петербург и там я впервые с Виталиком познакомился. Ему было лет двенадцать. Когда в поезде нужно заполнять какие-то документы или декларации, тренер позвал Миколенко: "Микола, иди сюда! Организуй все". И тогда Виталик всем позаполнял эти декларации, организовал ребят. Он был негласным лидером команды. Уже тогда лидерские качества проявлял.

Но его путь из детского футбола во взрослый... Я проводил аналогии с Шевченко. Человек попал из детского футбола во взрослый, буквально за год вырос, плечи расправились, набрался сил. И как Шевченко Миколенко буквально за год вырос в топ-игрока. У него появился шанс, он за год окреп и воспользовался им, застолбив за собой место в основе", – сказал Костюк в программе "Бомбардир".

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи. Также на счету 22-летнего защитника 21 поединок за сборную Украины.

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