"Знаєте, це така риса характеру, яка у нього від природи закладена – спокій. І розсудливість. У людини немає мандражу. Навіть якщо він робить помилку, то все одно продовжує залишатися холоднокровним.

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Вперше він з нами поїхав у Хоффенхайм, коли йому було 16 років. І з того часу він два роки щільно грав в основному складі, і ця ігрова практика допомогла йому зараз бути в основі першої команди і національної збірної.

Я думаю, там і батьками багато закладено – виховання, спокій, впевненість у своїх силах, фізичні природні дані", – сказав Костюк у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, через серйозні проблеми у захисті киян Луческу після приходу в Динамо залучив до першої команди 18-річного Забарного, який майже одразу став гравцем основи. Згодом він отримав виклик у національну збірну, за яку вже провів 17 матчів. Цікаво, що Ілля потрапив у цьогорічний список номінантів на престижну премію Golden Boy, увійшовши у топ-40 найкращих молодих гравців світу.

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