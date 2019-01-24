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Мікел – гравець Мідлсбро

13:49 201 Читать на русском
Мікел – гравець Мідлсбро
Джон Обі Мікел / ФК Мідлсбро

Мідлсбро оголосив про перехід екс-гравця Челсі Джона Обі Мікела.

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джона Обі Мікела. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

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Гравець у листопаді став вільним агентом після відходу з китайського Тяньцзінь Теда, у який перейшов влітку.

Мікел відомий своїми виступами за лондонський Челсі, з яким тричі виграв АПЛ, а також Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Загалом хавбек грав за "синіх" протягом 11 сезонів.

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