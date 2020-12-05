"Як футболіст я б не зміг зупинити його, він сильніший, швидший, більший за мене. Можливо, я б міг зупинити його на боксерському рингу, але на футбольному полі, де заборонено наносити удари, я б не знав, як це зробити.

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Ми граємо так, як і раніше. Можливо, нам трохи більше пощастило (Болонья виграла 2 матчі поспіль – Футбол 24). Раніше ми пропускали щоразу після удару в площину воріт. Інші команди дозволяють частіше бити, але пропускають менше за нас", – цитує серба Football Italia.

До слова, матч Інтер – Болонья відбудеться у суботу, 5 грудня. Початок поєдинку о 21:45. А вже 9 грудня міланці зійдуться із донецьким Шахтарем у битві за плей-офф Ліги чемпіонів.

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