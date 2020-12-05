"Как футболист я бы не смог остановить его, он сильнее, быстрее, больше меня. Возможно, я бы мог остановить его на боксерском ринге, но на футбольном поле, где запрещено наносить удары, я бы не знал, как это сделать.

Интер победил Боруссию М: подтверждение топ-класса "нерадзурри", печальные перспективы Шахтера и мощный матч Лукаку

Мы играем так, как и раньше. Возможно, нам немного больше повезло (Болонья выиграла 2 матча подряд – Футбол 24). Ранее мы пропускали каждый раз после удара в створ ворот. Другие команды позволяют чаще бить, но пропускают меньше нас", – цитирует серба Football Italia.

К слову, матч Интер – Болонья состоится в субботу, 5 декабря. Начало поединка в 21:45. А уже 9 декабря миланцы сойдутся с донецким Шахтером в битве за плей-офф Лиги чемпионов.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду